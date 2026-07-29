¿Quiénes son Alejandra Chávez Montes y Viridiana Acevedo Ceballos, nuevas integrantes del Poder Judicial de Yucatán?

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJE) aprobó por unanimidad la designación de la maestra en Derecho Alejandra Chávez Montes y la doctora en Derecho Viridiana Acevedo Ceballos como nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura, órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial estatal. Ambas ejercerán el cargo del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2027 y rendirán su compromiso constitucional el próximo 3 de agosto, durante una sesión solemne en la sede del Tribunal Superior de Justicia.

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Alejandra Chávez Montes

Alejandra Chávez Montes cuenta con una trayectoria de más de una década dentro del Poder Judicial de Yucatán. Ingresó a la institución en 2010 y ha ocupado diversos cargos jurisdiccionales, entre ellos el de jueza interina del Juzgado Primero Familiar Tradicional.

Además, recientemente fue incluida en la lista definitiva de aspirantes para ocupar una jueza de Primera Instancia en las materias Civil, Mercantil y Familiar, luego de participar en el concurso interno de oposición del Poder Judicial, en el que destacó por sus resultados.

Viridiana Acevedo Ceballos

Por su parte, Viridiana Acevedo Ceballos inició su carrera judicial en 2006 y ha desempeñado distintos cargos dentro de juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia.

Entre sus responsabilidades más recientes figura el cargo de secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil, función que desempeña desde 2021. Previamente fue secretaria de Estudio y Cuenta de esa misma Sala, consolidando una trayectoria vinculada al trabajo jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial.

Respaldan su experiencia

Las nuevas consejeras asumirán funciones el 1 de agosto. / Especial

Durante la sesión extraordinaria en la que fueron designadas, la presidenta del TSJE, Erika Torres López, así como magistradas y magistrados integrantes del Pleno, respaldaron la trayectoria de ambas servidoras públicas al considerar que cumplen con los requisitos legales y cuentan con la experiencia necesaria para integrarse al Consejo de la Judicatura, especialmente en el contexto de la transición que atraviesa el Poder Judicial del Estado.

El Consejo de la Judicatura es el órgano responsable de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Yucatán, por lo que la incorporación de Alejandra Chávez Montes y Viridiana Acevedo Ceballos forma parte de la renovación institucional prevista para este año.