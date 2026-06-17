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¡Tome precauciones! Reparación de fugas provocará cierres nocturnos en la avenida Central de Campeche

Trabajos urgentes de reparación de fugas provocarán cierres nocturnos en varios tramos de la avenida Central, en Santa Ana, San José y San Rafael.

Jesús García

Por Jesús García

17 de jun de 2026

1 min

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La SPSC programó cierres viales nocturnos en la avenida Central debido a reparaciones urgentes de fugas de agua.
La SPSC programó cierres viales nocturnos en la avenida Central debido a reparaciones urgentes de fugas de agua. / Especial

Automovilistas que transitan por la avenida Central deberán tomar precauciones la noche de este miércoles 17 de junio, debido a una serie de cierres viales programados por trabajos urgentes de reparación de fugas en distintos puntos de la ciudad.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), las restricciones a la circulación estarán vigentes de las 20:00 horas de este miércoles hasta las 05:00 horas del jueves.

Los cierres se concentrarán en diversos tramos de la avenida Central, principalmente en los barrios de Santa Ana y San José, así como en la colonia San Rafael. Entre los puntos afectados se encuentran los cruces con las avenidas Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas, además de calles como Costa Rica, Temporal, Ignacio Ayala, Mariano Rodríguez, Altillo y la calle 26.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a considerar rutas alternas, anticipar sus traslados y respetar la señalización colocada en las zonas de trabajo para evitar contratiempos durante la noche y madrugada.

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JGH