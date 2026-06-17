Detienen a hombre con presunta droga en la colonia La Playa de Champotón

Un hombre fue detenido por elementos de seguridad en la colonia La Playa, en el municipio de Champotón, luego de que presuntamente le encontraran varias bolsas con una sustancia granulada con características similares a un narcótico.

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De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los agentes realizaron una inspección al sospechoso, durante la cual localizaron los envoltorios que contenían la sustancia.

Tras el hallazgo, el individuo fue asegurado y trasladado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que quedó a cargo de las investigaciones para determinar la naturaleza de la sustancia y la situación jurídica del detenido.

Los indicios asegurados también fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial como parte de las diligencias correspondientes.

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JGH