Alerta sanitaria en Campeche: Denuncian venta de esquites con pedazos de vidrio en parque público

Una salida familiar estuvo a punto de terminar en tragedia la noche de este miércoles en la capital campechana. El ciudadano Cristopher S. utilizó sus redes sociales para alertar a la comunidad tras descubrir, con horror, que los esquites que acababa de comprarle a sus hijos y esposa contenían peligrosos fragmentos de vidrio.

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Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Parque Campeche (zona conocida como la Ex Novia del Mar), donde la familia adquirió el tradicional antojo en un puesto ambulante. Desafortunadamente, la advertencia llegó tarde: los menores y la madre ya habían ingerido parte del alimento cuando detectaron los cristales entre los granos de elote.

Del susto a la Fiscalía

Ante el riesgo inminente a la salud de su familia, Cristopher S. inició una transmisión en vivo para documentar la situación y solicitó el apoyo urgente de las autoridades. Al lugar arribaron agentes estatales de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes procedieron a entrevistar al comerciante como parte de las primeras indagatorias.

De acuerdo con el testimonio del afectado, el vendedor admitió en un primer momento la posibilidad de que el producto se hubiera contaminado con los trozos de vidrio; sin embargo, al notar la gravedad de la situación y la presencia policial, el sujeto cayó en contradicciones y se negó a dar más explicaciones.

Debido a que el conflicto no pudo resolverse en el sitio y ante la indignación por la negligencia, el denunciante acudió directamente a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia formal, dejando el caso en manos de las autoridades competientes para que se deslinden responsabilidades y se evalúen posibles sanciones sanitarias.

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