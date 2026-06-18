Por ir a exceso de velocidad, motorrepartidor derrapa varios metros y termina herido en Campeche

Un motorrepartidor resultó lesionado luego de perder el control de su unidad y derrapar cuando circulaba a exceso de velocidad en las inmediaciones del barrio de Montecristo, donde el motociclista terminó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones en el cuerpo.

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El hecho ocurrió cuando el motociclista transitaba a exceso de velocidad sobre la avenida Justo Sierra con dirección al barrio de San Román, sin embargo, a pocos metros de llegar al cruce de la calle 36, A, perdió el control derrapando varios metros y chocando contra un auto estacionado.

Ante el hecho, llegó un paramédico motorizado al servicio del sector salud, quien le brindó los primeros auxilios al lesionado mientras elementos policiacos aseguraban la zona para evitar otro percance.

Al poco tiempo, el motociclista fue estabilizado en el lugar mientras familiares del afectado llegaron minutos después para acompañarlo durante la atención.

Autoridades descartaron que el conductor se encontrara bajo los influjos de alguna sustancia, señalando que el accidente se derivó de la pérdida de control de la motocicleta mientras transitaba a velocidad inmoderada sobre dicha vialidad.

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JGH