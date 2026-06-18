Campeche suspende clases este jueves a a las 6 de la tarde por el partido México vs Corea del Sur

El Gobierno del Estado de Campeche anunció la suspensión de clases a partir de las 18:00 horas de este jueves 18 de junio, con el objetivo de que los estudiantes puedan disfrutar y respaldar a la Selección Mexicana de Fútbol en su partido, el cual se disputará a las 7 de la noche.

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La medida, que aplica en las escuelas de la entidad, responde a solicitudes de la comunidad estudiantil y busca permitir que las familias y los jóvenes se reúnan para seguir el encuentro del representativo nacional en un ambiente de energía positiva y buen ánimo.

Como espacios de encuentro para celebrar y apoyar al equipo, las autoridades han dispuesto el Domo del Jaguar y la Concha Acústica, donde se invita a la población a vivir la emoción del partido con alegría y unidad.

Esta suspensión temporal tiene como finalidad principal facilitar la participación de los estudiantes en las actividades de apoyo a la Selección Mexicana, promoviendo la convivencia familiar y el espíritu deportivo.

Las clases se reanudarán con normalidad al día siguiente, una vez concluida la jornada de apoyo al equipo nacional.

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JGH