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Campeche suspende clases este jueves a a las 6 de la tarde por el partido México vs Corea del Sur

Las clases en Campeche se suspenden a partir de las 18:00 horas de este jueves por el partido de la Selección Mexicana; habilitan el Domo del Jaguar para ver el juego.

Por Redacción Por Esto!

18 de jun de 2026

1 min

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Gobierno de Campeche suspende clases este jueves por partido de la Selección Mexicana
Gobierno de Campeche suspende clases este jueves por partido de la Selección Mexicana / Por Esto!

El Gobierno del Estado de Campeche anunció la suspensión de clases a partir de las 18:00 horas de este jueves 18 de junio, con el objetivo de que los estudiantes puedan disfrutar y respaldar a la Selección Mexicana de Fútbol en su partido, el cual se disputará a las 7 de la noche.

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La medida, que aplica en las escuelas de la entidad, responde a solicitudes de la comunidad estudiantil y busca permitir que las familias y los jóvenes se reúnan para seguir el encuentro del representativo nacional en un ambiente de energía positiva y buen ánimo.

Como espacios de encuentro para celebrar y apoyar al equipo, las autoridades han dispuesto el Domo del Jaguar y la Concha Acústica, donde se invita a la población a vivir la emoción del partido con alegría y unidad.

Esta suspensión temporal tiene como finalidad principal facilitar la participación de los estudiantes en las actividades de apoyo a la Selección Mexicana, promoviendo la convivencia familiar y el espíritu deportivo.

Las clases se reanudarán con normalidad al día siguiente, una vez concluida la jornada de apoyo al equipo nacional.

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JGH