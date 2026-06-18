Apicultor acusa a menonitas de devastar monte y provocar muerte de abejas en Hopelchén

Los predios destruidos que están cerca de la comunidad menonita de Sierra Verde fueron cuidados por casi 100 años por indígenas mayas cheneros, y en menos de dos meses, menonitas acabaron con montes altos y causaron la mortandad de 40 colmenas de abejas este miércoles, denunció el experimentado apicultor José Manuel Poot Chan, originario de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, afectado por el ecocidio.

Noticia Destacada Motociclista sale proyectada tras choque con camioneta en el Centro de Ciudad del Carmen

En entrevista, el afectado, quien trae el trabajo de la apicultura en la sangre dado que sus abuelos y padres tuvieron esa actividad productiva como fuente económica para sus familias, resaltó que los predios ubicados cerca de la comunidad menonita de Sierra Verde en el municipio de Campeche y colindante con el municipio de Hopelchén eran montes altos que fueron cuidados por sus abuelos y sus padres por casi 100 años, pues indicó que los apiarios afectados en donde fueron presuntamente envenenadas el pasado miércoles más de 40 colmenas de abejas al parecer por menonitas tenían en ese lugar más de 50 años.

“Mis abuelos y mis padres ahí trabajaron sus apiarios sin ningún problema, y mi esposa y yo en una tercera generación seguimos la herencia familiar de trabajar las abejas, y lo mismo con mis hermanos, entre ellos Joel, a quien también se le murieron más de 20 colmenas de abejas, presuntamente por envenenamiento, lo mismo que ocurrió con mi esposa Sheila Ucán Chan”, expresó José Manuel.

El apicultor maya José Manuel Poot Chan denunció un grave ecocidio y la muerte de más de 40 colmenas de abejas en predios cercanos a la comunidad menonita de Sierra Verde. / Mauriel Koh

Expresó que apenas llegaron los menonitas y empezaron a devastar los montes altos para hacer el uso de cambio de suelo para dejarlas en tierras mecanizadas para el cultivo de soya, maíz, sorgo, sandía y otros más.

Poot Chan advirtió que el agresivo desmonte que están realizando los menonitas en esa zona entre las comunidades de Cayal y Alfredo V. Bonfil en el municipio de Campeche no va a terminar porque los menonitas tienen otra forma de pensar y no aman la naturaleza.

Subrayó que la devastación de montes altos continuará seguramente porque no hay autoridades que le pongan límites y no hay autoridades que detengan la deforestación que están realizando los menonitas, porque ellos están haciendo lo que quieran y siguen desmontando a complacencia de las autoridades correspondientes, al parecer “vendidas”.

“El territorio es nuestro, es de nosotros que somos mayas; nuestros abuelos y padres lo cuidaron por muchos años, y nosotros al trabajar la apicultura también lo cuidamos, pero nos estamos enfrentando ahora al ecocidio fomentado por menonitas”, concluyó.

Por otro lado, como recordará el pasado miércoles, Poot Chan señaló que en un apiario de su esposa Sheila Ucán Chan fueron envenenadas 21 colmenas de abejas, y en otro apiario de su hermano Joel también se murieron más de 20 colmenas de abejas, considerándose otra catástrofe más para el sector apícola de la región de Los Chenes.

Ese día, mencionó que en las últimas dos semanas los menonitas hicieron un desmonte y “peinaron” con maquinaria los alrededores del apiario de su esposa, y atribuye el envenenamiento “adrede” al agua que los menonitas tienen en un corral o potrero cerca en donde se ubican las colmenas, el cual construyeron hace dos meses, y a donde las abejitas acuden a alimentarse, ya que en los alrededores no hay cultivos al momento, por eso se descarta el uso de plaguicidas.

Noticia Destacada Más de 40 colmenas aparecen muertas en zona apícola de Los Chenes; denuncian posible envenenamiento

José Manuel explicó que el martes 16 de junio acudió al apiario y constató todo el desmonte, lo cual con mucha tristeza vio que miles de árboles de las especies jabín, dzalán, chacá y otros que forman monte alto que son melíferas ya fueron derribados, y al parecer todo ese desmonte inició en los últimos 15 días, tiempo al que no acudía al apiario de su esposa, e indicó que la maquinaria aún sigue en el lugar.

“Me atrevo a pensar que fue envenenamiento desde una fuente de agua porque no hay cultivos cerca en proceso en donde se pudiesen verter agroquímicos y plaguicidas, pues las tierras mecanizadas aún están siendo preparadas para la siembra en la zona”, señaló el pasado miércoles.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH