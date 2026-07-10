Salió de su casa en Lerma y no regresó; piden ayuda para buscar a adolescente en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó una ficha de búsqueda para localizar a Yurley Alexia Cahuich Chan, de 16 años, quien fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez durante la madrugada de este 10 de julio en la comunidad de Lerma, perteneciente al municipio de Campeche.

Noticia Destacada Detienen a hombre por presunto narcomenudeo en Ciudad del Carmen

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, la adolescente salió de su domicilio ubicado en la colonia Espíritu Santo alrededor de las 04:00 horas, sin que desde entonces se tenga conocimiento de su paradero. Al momento de su desaparición vestía una pijama con blusa negra y pantalón negro con bolitas blancas.

Como señas particulares, Yurley Alexia mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, tiene cabello negro, lacio y largo a media espalda, además de una cicatriz en el antebrazo izquierdo. La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizarla, a través del teléfono (981) 811-9400.

JGH