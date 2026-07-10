La fiebre por Haaland llega a las uñas con divertido diseño

Durante la Copa Mundial de la FIFA, las sorpresas han sido constantes para los millones de aficionados, pero sin duda algunos jugadores se han robado el corazón, siendo uno de los más buscados Erling Haaland, delantero de la Selección de Noruega.

Además de su peculiar estilo, la calidad que ha mostrado en el terreno de juego ha sido brillante, por lo que junto a su equipo han hecho una actuación destacada, dejando fuera de la competencia a grandes selecciones, entre ellas Brasil.

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Haaland es tendencia en el diseño de las uñas

Fuera de la cancha se ha convertido en el protagonista de varios memes y tendencias, pues su personalidad tan única, lo convirtió en el favorito del público, mientras que en el terreno de juego, el futbolista de 25 años y 1.95 metros de altura, sigue rompiendo marcas en el mundo del futbol.

Su popularidad ha sido tanta que ahora, muchas mujeres quieren traer al jugador noruego en su atuendo del día, por lo que ha salido un manicure con el diseño de Haaland.

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Aunque para muchas mujeres que les gusta el futbol, también es una forma de demostrar su apoyo de cara al juego ante Inglaterra, el cual se va a disputar el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, por un boleto a las semifinales de la justa mundialista.

Por medio de la plataforma de TikTok, la usuaria @krystaloh, compartió un tutorial de cómo realizar esta manicura con el rostro de Haaland, el número de su playera 9 y la bandera de Noruega.

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