Detienen a hombre por presunto narcomenudeo en Ciudad del Carmen

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) por su presunta participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, durante un recorrido de vigilancia realizado en la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

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De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ocurrió sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, entre 1.º de Junio y Periférica Norte, donde los agentes aseguraron varias bolsitas que contenían una sustancia con características similares a un narcótico, además de dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con los indicios asegurados, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a la ley.