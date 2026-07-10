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Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por presunto narcomenudeo en Ciudad del Carmen

Una mujer fue trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir una grave hemorragia por la presunta ruptura de una fístula frente a Modatelas, en el Centro de Campeche.

Por Redacción Por Esto!

10 de jul de 2026

1 min

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Elementos de la SPSC detuvieron a un sujeto por presuntos delitos contra la salud en Ciudad del Carmen.
Elementos de la SPSC detuvieron a un sujeto por presuntos delitos contra la salud en Ciudad del Carmen.

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) por su presunta participación en un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, durante un recorrido de vigilancia realizado en la colonia Francisco I. Madero, en Ciudad del Carmen.

Una mujer sufrió una grave hemorragia en el Centro de Ciudad del Carmen.

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Mujer sufre grave hemorragia tras romperse una fístula en pleno Centro de Ciudad del Carmen

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención ocurrió sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, entre 1.º de Junio y Periférica Norte, donde los agentes aseguraron varias bolsitas que contenían una sustancia con características similares a un narcótico, además de dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con los indicios asegurados, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica conforme a la ley.