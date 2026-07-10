Clima en Campeche 11 y 12 de julio: Onda Tropical 18 traerá lluvias fuertes durante el fin de semana

El clima en Campeche estará marcado por lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ambiente caluroso durante este fin de semana, debido al avance de la onda tropical número 18 sobre la Península de Yucatán y su interacción con inestabilidad atmosférica, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Para este sábado 11 de julio, el pronóstico prevé chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el oeste, centro y este del estado, precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas e incremento en el nivel de ríos y arroyos. Además, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h, así como oleaje de uno a dos metros en la costa campechana.

En contraste, el domingo 12 de julio disminuirá la intensidad de las precipitaciones, con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en gran parte del estado. Sin embargo, continuarán las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la costa campechana y persistirá el oleaje de uno a dos metros de altura. Además, el ambiente será más caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer atentos a los avisos meteorológicos ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.

JGH