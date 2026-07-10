¿Quién juega hoy en el 2026? Partidos de este 10 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La Copa del Mundo 2026 continúa este viernes 10 de julio con un atractivo duelo de cuartos de final entre España y Bélgica. Ambas selecciones buscarán un lugar entre las cuatro mejores del torneo en el último partido mundialista que se disputará en el Estadio de Los Ángeles.

España llega como una de las favoritas tras superar la fase de grupos y la ronda de eliminación directa, mientras que Bélgica intentará dar el golpe y avanzar a las semifinales.

¿Qué partido del Mundial hay hoy 10 de julio?

España vs Bélgica | Cuartos de final

Horario (Centro de México): 20:00 horas

20:00 horas Estadio: Los Ángeles Stadium

Los Ángeles Stadium Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Mérida: 20:00 horas

20:00 horas Campeche: 20:00 horas

20:00 horas Quintana Roo: 21:00 horas

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante las siguientes plataformas:

Canal 5 (TV abierta)

(TV abierta) Azteca 7 (TV abierta)

(TV abierta) TUDN (televisión de paga)

(televisión de paga) ViX Premium (streaming)

Se define al segundo semifinalista

El ganador del encuentro entre España y Bélgica avanzará a las semifinales del Mundial 2026, donde ya espera Francia, que consiguió su boleto tras derrotar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final.

La jornada marcará además el último partido del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio de Los Ángeles, antes de que la competencia se traslade a sus sedes restantes para definir a los finalistas.

Agenda del Mundial 2026 para hoy 10 de julio

20:00 horas | España vs Bélgica | Cuartos de final

Con este encuentro quedarán definidos los primeros dos semifinalistas del Mundial 2026, mientras que los otros dos boletos se decidirán el sábado 11 de julio con los partidos Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza.