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Liberan primeras crías de tortuga carey en Punta Xen

El Grupo Ecologista Quelonios informó que la primera liberación de la temporada se realizó el 14 de junio; hasta ahora se contabilizan más de mil 128 nidos.

Por Jorge May Sosa

11 de jul de 2026

1 min

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Aunque las primeras crías ya fueron liberadas, por el momento no existe una nueva jornada programada
Aunque las primeras crías ya fueron liberadas, por el momento no existe una nueva jornada programada / Jorge May Sosa

De acuerdo con información proporcionada por el Grupo Ecologista Quelonios el pasado mes de junio del año en curso, fueron liberados los primeros ejemplares de tortuga de carey en la zona de Punta Xen.

Vía telefónica, Javier Cosgalla Delgado descartó que por el momento haya una liberación programada en el campamento tortuguero, no al menos a corto plazo, “Se liberaron los primeros ejemplares el pasado 14 de junio, y por el momento no tenemos programada acciones de liberación”, acentuó.

Cosgalla Delgado añadió diciendo que, aunque se está batallando con los números, en lo que va de esta temporada llevan más de mil 128 nidos y poco más de 142 mil 992 huevos, respectivamente, “Esperemos que los números sean favorables al término de la temporada de arribazón 2026”, concluyó.

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