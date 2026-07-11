Conductor no respeta el paso peatonal y atropella a mujer de 76 años en Ciudad del Carmen

Una mujer de 76 años de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por una camioneta cuando intentaba cruzar la calle sobre el paso peatonal en la colonia Petrolera, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil y agentes de Tránsito Municipal.

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El accidente ocurrió en el cruce de la calle 33 con 50, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta particular marca Ford, color plateado y con placas de circulación DHN-698-B del estado de Campeche, transitaba sobre la calle 50 con la intención de incorporarse a la calle 33.

Sin embargo, presuntamente no respetó el paso peatonal marcado con las tradicionales líneas de cebra, impactando a la adulta mayor justo cuando ésta cruzaba la vialidad. Debido al fuerte golpe, la mujer fue proyectada contra el pavimento, donde se golpeó violentamente el rostro, sufriendo una herida sangrante en la ceja izquierda.

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliar a la víctima mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Minutos después, paramédicos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria a la mujer y, tras estabilizarla, la trasladaron a un hospital para una valoración médica más completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y manifestó que asumiría la responsabilidad por los gastos médicos de la lesionada, además de mantenerse pendiente de su evolución. Ante esta disposición, los familiares de la adulta mayor optaron por llegar a un acuerdo con el automovilista, por lo que ambas partes se retiraron del sitio antes de que concluyeran las diligencias.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron posteriormente al lugar del accidente, sin embargo, al no encontrarse ya los involucrados, únicamente realizaron el levantamiento de datos correspondientes para integrar el reporte del incidente y posteriormente se retiraron.

JGH