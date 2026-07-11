Ola de calor obliga al cierre anticipado de la Torre Eiffel y los museos más visitados de París

La histórica ola de calor que afecta a Francia obligó a las autoridades y administradores de algunos de los principales sitios turísticos de París a modificar sus horarios de operación este fin de semana, con el objetivo de proteger a visitantes y trabajadores ante las altas temperaturas.

La administración de la Torre Eiffel informó que el emblemático monumento cerrará de manera excepcional a las 16:00 horas tanto el sábado como el domingo, muy por debajo de su horario habitual, que se extiende hasta la medianoche.

Además, se estableció que la última entrada para los turistas será a las 12:15 horas, mientras que los restaurantes ubicados en la torre dejarán de recibir clientes a las 13:30 horas.

Las personas que tenían boletos para horarios posteriores recibirán el reembolso automático del importe de sus entradas.

El Louvre y el Museo de Orsay también modifican sus operaciones

La medida también alcanzó al Museo del Louvre, considerado el museo más visitado del mundo. El recinto adelantó su cierre a las 16:00 horas y limitó el acceso de nuevos visitantes hasta las 14:00 horas, una disposición que permanecerá vigente al menos hasta el lunes.

Noticia Destacada Alemania rompe récord de calor con 41.5 °C; ola extrema también golpea a Europa

Por su parte, el Museo de Orsay anunció que cerrará a las 17:00 horas desde este sábado y hasta el próximo 15 de julio. Asimismo, las entradas programadas para horarios posteriores a las 15:30 serán reembolsadas.

Las administraciones de ambos museos recomendaron a los visitantes mantenerse hidratados, reducir el tiempo de exposición al sol y adaptar el ritmo de sus recorridos para evitar afectaciones por las altas temperaturas.

Francia enfrenta un nuevo episodio de calor extremo

Las medidas extraordinarias forman parte de la respuesta de las autoridades francesas al segundo episodio de calor intenso registrado este año.

Torre Eiffel e museus de Paris fecharão mais cedo durante onda de calor



➡️Monumentos da capital francesa alteram horários de funcionamento em meio a alerta vermelho por temperaturas elevadas no Paíshttps://t.co/9KIiD3deiP — Correio do Povo (@correio_dopovo) July 11, 2026

En diversas regiones del país, los termómetros han alcanzado temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, lo que ha llevado a la activación de alertas meteorológicas de nivel rojo y naranja.

El fenómeno ha obligado a implementar acciones preventivas en distintas ciudades francesas, especialmente en París, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo y que este fin de semana enfrenta una importante afluencia de visitantes en medio de las altas temperaturas.

IO