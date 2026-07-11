Caen cuatro presuntos integrantes de célula delictiva en el Centro de CDMX; les aseguran armas y droga

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó sobre la captura de cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva generadora de violencia en la zona centro de la capital del país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, detalló que las detenciones son resultado de labores de inteligencia, seguimiento y acciones operativas realizadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Los detenidos fueron identificados como Yahir "N", Rafael "N", Lucio Enrique "N" y Ramsés "N", quienes fueron sorprendidos en posesión de dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y diversas dosis de presunta droga.

Operaban en las colonias Morelos y Centro

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, los cuatro jóvenes cuentan con antecedentes delictivos y presuntamente realizaban actividades ilícitas en las colonias Morelos y Zona Centro, dos de los puntos donde se han concentrado disputas entre grupos criminales dedicados a diversos delitos de alto impacto.

Las autoridades capitalinas señalaron que los ahora detenidos estarían relacionados con una organización que mantiene una confrontación con otra célula delictiva por el control de actividades ilícitas en el centro de la Ciudad de México.

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Refuerzan combate contra grupos generadores de violencia

El secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá las acciones de inteligencia y operativos para desarticular a las organizaciones criminales que operan en la capital.

"No daremos ni un paso atrás en el combate a los delitos de alto impacto", afirmó Pablo Vázquez Camacho, al reiterar el compromiso de la dependencia para fortalecer la seguridad y construir una ciudad más segura y en paz.

#Importante | Resultado de acciones operativas y de seguimiento a grupos delictivos generadores de violencia, en @AlcCuauhtemocMx y @A_VCarranza , fueron detenidos Yahir "N", Rafael "N", Lucio Enrique "N" y Ramsés "N", en posesión de dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y… pic.twitter.com/4SI4MY334U — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 11, 2026

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer su posible participación en otros hechos delictivos registrados en la zona centro de la capital del país.

IO