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Nacen las primeras 102 tortugas carey en Punta Xen

En el campamento tortuguero Punta Xen, municipio de Champotón, nacieron las primeras 102 tortugas carey de la temporada, informó Javier Cosgalla Delgado, presidente de la agrupación Quelonios.

Por Redacción Por Esto!

7 de jun de 2026

1 min

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Protección y liberación de tortugas carey en Campeche
Protección y liberación de tortugas carey en Campeche

La madrugada de este domingo, eclosionaron las primeras 102 tortugas de la especie carey de la temporada de anidación en el campamento tortuguero Punta Xen, en el municipio de Champotón.

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Así lo reveló vía telefónica el presidente de la agrupación Quelonios, Javier Cosgalla Delgado, quien adelantó que estos primeros ejemplares serán liberados por la noche. “Las primeras 102 tortuguitas nacieron hoy a las 5:30 horas de la madrugada de este domingo. Posteriormente, fueron resguardadas para cuando entre la noche sean liberadas a su hábitat natural”, destacó.

De acuerdo con Cosgalla Delgado, estos ejemplares corresponden a los primeros nidos protegidos y resguardados en la zona de incubación del campamento tortuguero Punta Xen, operado por la agrupación Quelonios. “Se localizó aproximadamente el pasado 13 de abril, cumplieron sus 52 días y fue que eclosionaron este domingo”, finalizó.

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