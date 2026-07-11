Tragedia en Carmen: Hombre muere sepultado tras colapsar un pozo durante labores de limpieza

Una lamentable tragedia se registró la mañana de este sábado en la colonia Morelos, donde un trabajador perdió la vida mientras realizaba labores de limpieza en un pozo dentro de un domicilio particular. El accidente movilizó a cuerpos de rescate, corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes durante varias horas realizaron intensos esfuerzos para recuperar el cuerpo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Carlos Enrique Pech, de aproximadamente 45 años de edad, quien había sido contratado por los propietarios de la vivienda para efectuar la limpieza del pozo.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima fue identificada como Carlos Enrique Pech, de aproximadamente 45 años de edad, quien había sido contratado por los propietarios de la vivienda para efectuar la limpieza del pozo.

Según el testimonio de uno de sus compañeros de trabajo, ambos realizaban las maniobras utilizando una escalera cuando, de manera repentina, el terreno comenzó a deslavarse. El piso alrededor del pozo cedió inesperadamente, atrapando a Carlos desde las rodillas hacia abajo e impidiéndole salir por sus propios medios.

Con el paso de los minutos, la situación se agravó debido a que el nivel del agua dentro del pozo comenzó a incrementarse rápidamente. A pesar de los desesperados intentos de su compañero y de otras personas presentes por ponerlo a salvo, el agua terminó cubriendo por completo el espacio confinado, dejando al trabajador completamente sumergido.

Las maniobras de rescate se complicaron debido al deslavamiento del terreno / POR ESTO!

Tras el reporte de emergencia, al sitio arribaron elementos de rescate, policías municipales y estatales, así como familiares del trabajador, quienes observaron con angustia las complicadas labores para intentar rescatarlo. Sin embargo, las condiciones del terreno y el colapso del pozo dificultaron considerablemente las maniobras.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) tomó conocimiento de los hechos y participó en las labores para recuperar el cuerpo, el cual permanecía atorado entre la arena dentro del espacio confinado.

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Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del colapso y establecer si existían las condiciones de seguridad necesarias para realizar este tipo de trabajos, mientras que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley.

El lamentable accidente ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes presenciaron la desesperada lucha por salvar la vida del trabajador, esfuerzos que desafortunadamente resultaron infructuosos.