Clima en Campeche del 21 al 26 de julio: llega la canícula, ¿cuánto durará y cuándo lloverá?

La canícula, periodo caracterizado por el aumento de las temperaturas, el ambiente bochornoso y una disminución temporal de las lluvias, comenzará a sentirse esta semana en Campeche. Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, será de intensidad leve y tendrá una duración de entre siete y diez días, por lo que no se espera una ausencia prolongada de precipitaciones.

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Durante este lunes y martes predominará el ambiente muy caluroso y húmedo en gran parte del estado, con lluvias aisladas y dispersas que podrían presentarse únicamente en algunas zonas, mientras que en otras no se registrarán precipitaciones.

Aunque la canícula suele asociarse con varios días consecutivos de calor y escasas lluvias, en esta ocasión no será intensa, ya que diversos sistemas meteorológicos modificarán las condiciones atmosféricas en la región.

A partir del miércoles comenzará un incremento gradual del potencial de lluvias debido a la influencia indirecta de la tormenta tropical Berta, el avance de una onda tropical y el desarrollo de una vaguada, sistemas que favorecerán el ingreso de humedad e inestabilidad sobre la Península de Yucatán.

Como resultado, entre el miércoles y el fin de semana se esperan lluvias más generalizadas, algunas de ellas fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas intensas de viento conocidas como turbonadas e incluso caída de granizo en algunas regiones.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 25 milímetros en algunos municipios entre el miércoles y el sábado o domingo, aunque no se prevé un temporal prolongado.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada durante los días de mayor calor y tomar precauciones durante las tormentas, especialmente por la presencia de rayos, fuertes vientos y posibles encharcamientos.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían disminuir nuevamente hacia la próxima semana, mientras el ambiente caluroso continuará predominando durante el periodo de canícula.

JGH