¿Qué es la canícula, cuáles son sus efectos y cuándo termina en México?

Las vacaciones de verano comenzaron y con ellas la estación vive uno de sus puntos más críticos en diferentes zonas del país, en cuanto a condiciones climáticas se refiere. Esto es provocado por el fenómeno de la canícula que ya está impactando a varios estados con sus efectos.

La canícula tiene una duración aproximada de entre 30 y 45 días, en los que las temperaturas pueden sobrepasar los 40° o 45° centígrados, las lluvias disminuyen significativamente y el calor aumenta en todo el territorio nacional.

De acuerdo con información de los registros de precipitación durante el mes de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó que algunas regiones del noreste y oriente de México, así como de las costas del Pacífico sur mexicano ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula, debido a la disminución en sus acumulados de lluvia.

“Conocida también como sequía de medio verano o sequía intraestival, la canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, esto no implica que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo”.

“Es importante señalar que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, así como en algunas regiones del centro del país y costas del Pacífico sur mexicano", explicó en un comunicado el SMN.

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¿Qué es la canícula, por qué aumenta el calor?

La canícula se caracteriza por ser un periodo de aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación. Es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México.

¿Cuándo llega y cuándo termina la canícula en México?

Este fenómeno en nuestro país comienza en julio, los primeros días aproximadamente, cuando se pronostica y se extiende hasta de agosto, hasta mediados de este mes. Durante este periodo, las personas se deben mantener hidratadas y evitar exponerse a los rayos del sol.

¿Cuáles son los efectos de la canícula?

Es un fenómeno meteorológico en el que predominan temperaturas muy altas y disminución muy importante de las lluvias en la mayor parte del verano. Este se da en julio y agosto, después del solsticio de verano y puede durar de 30 a 45 días.

¿Cómo protegerse de la canícula?

Es fundamental mantenerse hidratado en todo momento, evitar hacer actividades al aire libre en las horas que se registran las temperaturas más altas, buscar siempre lugares frescos y con sombra para prevenir un golpe de calor. Además, hay que protegerse de los intensos rayos del sol, que impactan más por las condiciones de cielos totalmente despejados.