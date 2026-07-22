Vacaciones de verano en Campeche: Recomendaciones indispensables para evitar accidentes carreteros

A pesar de que los servicios de emergencia registraron una disminución del 73.91 por ciento durante el primer semestre de 2026 en Campeche, al pasar de 11 mil 500 atenciones en 2025 a cerca de tres mil en lo que va del año, las autoridades estatales mantienen la guardia alta ante el inicio de las vacaciones de verano.

Noticia Destacada Vacaciones disparan las emergencias en Campeche

El titular de la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam), Anuar Dager Granja, advirtió que la tendencia favorable podría revertirse durante el periodo vacacional y hacia el cierre del año. Históricamente, en estas fechas aumentan los traslados en carretera, las actividades recreativas y las celebraciones, donde factores como las prisas y el consumo de alcohol elevan considerablemente la incidencia de percances.

Para hacer frente a este periodo crítico, 25 elementos de bomberos participan en un proceso de certificación en Comalcalco, Tabasco, bajo el Estándar EC246.01 en combate de incendios urbanos. Para garantizar la cobertura operativa en la entidad mientras concluye la capacitación, la Seprocicam se coordinó con brigadistas del Ayuntamiento de Campeche. Dager Granja subrayó que la capacitación y equipamiento del personal debe ser una prioridad presupuestal en los municipios para optimizar la capacidad de respuesta.

Recomendaciones para un viaje seguro en carreteras de Campeche

Con el fin de mantener a la baja las cifras de siniestralidad y garantizar un retorno seguro para residentes y visitantes que transitan por la geografía estatal, exhortan a los automovilistas a seguir estas medidas de prevención:

Revisión mecánica previa: Antes de salir a carretera, verifique el estado de frenos, llantas (incluyendo la de refacción), niveles de aceite, anticongelante y el correcto funcionamiento de las luces.

Antes de salir a carretera, verifique el estado de frenos, llantas (incluyendo la de refacción), niveles de aceite, anticongelante y el correcto funcionamiento de las luces. Cero alcohol al volante: Evite conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, medicamentos que causen somnolencia o cualquier sustancia que altere los reflejos.

Evite conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, medicamentos que causen somnolencia o cualquier sustancia que altere los reflejos. Uso obligatorio del cinturón: Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad y que los menores viajen en los asientos traseros con sus respectivas sillas sujetas.

Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad y que los menores viajen en los asientos traseros con sus respectivas sillas sujetas. Respetar los límites de velocidad: Respete las señales de tránsito y adapte la velocidad a las condiciones del camino, en especial ante la presencia de lluvias en los tramos carreteros del estado.

Respete las señales de tránsito y adapte la velocidad a las condiciones del camino, en especial ante la presencia de lluvias en los tramos carreteros del estado. Evitar distracciones: No utilice el teléfono celular ni dispositivos móviles mientras maneja; un segundo de distracción puede provocar un accidente grave.

No utilice el teléfono celular ni dispositivos móviles mientras maneja; un segundo de distracción puede provocar un accidente grave. Descansar antes de manejar: Si va a realizar trayectos largos por la península, procure descansar adecuadamente y realice paradas periódicas para evitar la fatiga o el cabeceo al volante.

JGH