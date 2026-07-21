Vacaciones disparan las emergencias en Campeche

Las atenciones por emergencias en Campeche registran una marcada disminución durante 2026, al acumular alrededor de tres mil servicios en el primer semestre, frente a los 11 mil 500 atendidos en 2025. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam), la reducción equivale al 73.91 por ciento.

El titular de la Seprocicam, Anuar Dager Granja, advirtió que la tendencia podría cambiar en el periodo vacacional de verano y hacia el cierre del año, cuando históricamente aumentan los accidentes y llamados de auxilio.

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Explicó que las emergencias se incrementan en vacaciones por los traslados carreteros, actividades recreativas y celebraciones de fin de año, donde el consumo de alcohol y las prisas elevan la incidencia de percances.

La dependencia informó que 25 bomberos participan en un proceso de certificación en Tabasco, con tres días de capacitación y dos de evaluación en Comalcalco. Para garantizar la cobertura, se coordinó con el Ayuntamiento de Campeche, cuyos brigadistas apoyarán en la atención de incidentes.

Se destacó el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento, además de impulsar la certificación bajo el Estándar EC246.01, especializado en combate de incendios urbanos. El funcionario subrayó que la capacitación de bomberos debe ser prioridad presupuestal en los municipios para mejorar la capacidad de respuesta.