¿Cuánto cuesta rentar un departamento en Campeche para estudiantes?

Con el próximo inicio del ciclo escolar 2026-2027, cientos de jóvenes provenientes de municipios como Escárcega, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Champotón, Candelaria, Calakmul, Palizada y Carmen comenzarán a llegar a San Francisco de Campeche para cursar estudios universitarios, ya que en la capital se concentra la mayor oferta de licenciaturas e instituciones de educación superior del estado.

Ante esta demanda, la búsqueda de alojamiento se intensifica semanas antes del regreso a clases. Actualmente, rentar un departamento para estudiantes tiene un costo que oscila entre 3 mil y 4 mil 500 pesos mensuales, aunque el precio puede variar dependiendo de la ubicación, tamaño del inmueble y comodidades.

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Los propietarios suelen solicitar un depósito equivalente a un mes de renta, lo que significa que para ingresar a un departamento un estudiante o su familia deberán disponer de entre 6 mil y 9 mil pesos, considerando el depósito y el primer mes.

Otro factor que influye en el costo es la zona del inmueble: los departamentos en colonias alejadas del Centro Histórico suelen ser más accesibles, mientras que los cercanos a universidades, plazas comerciales o con mejor conectividad tienen un precio más elevado.

Asimismo, el equipamiento del departamento marca la diferencia: algunos se ofrecen amueblados con cama, mesa, sillas, refrigerador y estufa; otros incluyen aire acondicionado, muy buscado por las altas temperaturas en Campeche, lo que incrementa el valor mensual.

Los especialistas del sector inmobiliario recomiendan buscar con anticipación, comparar opciones, revisar el estado del inmueble y leer el contrato antes de pagar. También aconsejan verificar qué servicios están incluidos en la renta, ya que en algunos casos el agua, internet o electricidad se cobran por separado.

Con el arranque del nuevo ciclo escolar cada vez más cerca, la demanda de alojamiento continuará creciendo en la capital campechana, por lo que encontrar una opción con buena ubicación y precio accesible será uno de los principales retos para quienes iniciarán una nueva etapa académica lejos de casa.