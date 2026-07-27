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Denuncian que 45 lámparas llevan meses sin funcionar en La Joya, Champotón

Habitantes de La Joya, en Champotón, denuncian que 45 lámparas permanecen fuera de servicio desde hace meses y acusan falta de respuesta del Ayuntamiento.

Por Jorge May

27 de jul de 2026

1 min

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La Joya enfrenta un grave problema por la falta de alumbrado público.
La Joya enfrenta un grave problema por la falta de alumbrado público. / Especial

La localidad de La Joya, perteneciente al municipio de Champotón, enfrenta desde hace varios meses un problema por la deficiencia de luminarias, situación que genera preocupación entre la población por las cuestiones de inseguridad.

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En entrevista, el agente municipal de La Joya, Carlos Ramos Barrita, informó que alrededor de 45 lámparas, entre tipo LED y de bombillas, permanecen fuera de servicio, afectando a gran parte del pueblo.

Explicó que ha enviado al menos cinco oficios tanto a la Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y Servicios Públicos; sin embargo, no ha recibido respuesta alguna.

“Han sido varias y en diferentes fechas. Todos están enterados. Se supone que un oficio es para que lo lean y le den seguimiento, y se resuelva la problemática”, destacó.

Señaló que esta situación impacta a toda la localidad, ya que las calles permanecen en penumbras durante las noches, lo que genera preocupación entre los vecinos por el riesgo de hechos delictivos y otros incidentes.

JGH