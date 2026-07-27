Camioneta de reparto choca contra unidad de Pemex y causa tráfico en Ciudad del Carmen

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la colonia Burócratas dejó como saldo únicamente daños materiales menores y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, luego de que una camioneta de reparto impactara por alcance a una unidad propiedad de Petróleos Mexicanos Pemex.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 56, en el cruce con la calle 33-A, en los límites de la colonia Burócratas, donde ambas unidades circulaban con dirección a la glorieta del Camarón.

De acuerdo con los primeros reportes, empleados de la empresa Veggies se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Super Duty, con placas CN-4003-B del estado de Campeche. Presuntamente, el conductor no guardó la distancia de seguridad adecuada, por lo que terminó impactando por alcance a una camioneta Chevrolet color blanco, con placas CW-4940-F del estado de Chiapas, propiedad de Petróleos Mexicanos.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas sobre el carril izquierdo de la avenida 56, lo que ocasionó una reducción en la circulación y una importante carga vehicular mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Los daños fueron catalogados como menores y se concentraron en las carrocerías de ambos vehículos.

Los conductores involucrados permanecieron en el lugar en espera de sus respectivas aseguradoras, con el fin de llevar a cabo el trámite correspondiente para la reparación de los daños. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo mediante sus compañías de seguros, por lo que las unidades fueron retiradas del sitio y la circulación quedó restablecida con normalidad.

JGH