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Quintana Roo / Sucesos

Casa de madera se incendia en colonia de José María Morelos y movilizan a bomberos

Dueños de la vivienda lograron apagar las llamas con ayuda de cubetas con agua, pero algunas de sus pertenencias se vieron afectadas.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

27 de jul de 2026

1 min

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Los bomberos tuvieron dificultades para acceder a la ubicación
Los bomberos tuvieron dificultades para acceder a la ubicación / Lusio Kauil

Una casa de madera y paja ubicada en la zona de parcelas conocida como “Jesús Martínez Roos” se incendió la tarde de este día, sin embargo, por la lejanía del lugar y las condiciones de difícil acceso, complicaron el arribo a tiempo de los bomberos para sofocar el incendio.

Poco después de las 3:30 de la tarde de hoy elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron el reporte de un incendio en la zona de parcelas antes mencionadas, los vulcanos se trasladaron de inmediato al sitio. Sin embargo, al llegar al lugar a la zona encontraron que ya no puede llegar el camión cisterna por la estrechez de este.

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Ante esta situación, los bomberos descendieron del carro bomba y se dirigieron a pie hacia el lugar con extintores para atender la emergencia. Al llegar, los propietarios les informaron que habían logrado controlar el fuego utilizando cubetas con agua, aunque señalaron que las llamas consumieron parte de sus muebles y pertenencias.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Hasta el momento se desconoce qué originó el incendio.

Este sería el segundo incendio que se registra en una vivienda en lo que va de la temporada vacacional de verano.

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