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Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes serán los artistas que se presentarán en agosto

Diversos artistas extranjeros se presentarán en concierto en la ciudad de Mérida en el mes de agosto.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

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Paulo Londra, Arcangel y Ca7riel & Paco Amoroso se presentarán en concierto en Mérida
Paulo Londra, Arcangel y Ca7riel & Paco Amoroso se presentarán en concierto en Mérida / Especial

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de agosto ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

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Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

El Teatro Fantasio de Mérida recibirá visitantes en agosto

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  • Ca7riel y Paco Amoroso - 12 de agosto
  • Paulo Londra - 13 de agosto
  • Arcangel - 20 de agosto

Más artistas podrían sumarse a las actividades de conciertos en la ciudad de Mérida durante este mes de agosto ante el interés de artistas por presentarse en la entidad.

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