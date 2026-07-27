Conciertos en Mérida 2026: Conoce quiénes serán los artistas que se presentarán en agosto

La ciudad de Mérida albergará diversos conciertos durante el mes de agosto ante el inicio de diversas actividades y la llegada de artistas como parte de sus giras en México

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Artistas de talla nacional e internacional llegarán a la capital yucateca debido a que realizarán giras en el país durante este año.

Son diversos artistas, desde actuales hasta de trayectoria extensa, quienes se reunirán con sus fanáticos yucatecos y de otras partes del país.

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Ca7riel y Paco Amoroso - 12 de agosto

Paulo Londra - 13 de agosto

Arcangel - 20 de agosto

Más artistas podrían sumarse a las actividades de conciertos en la ciudad de Mérida durante este mes de agosto ante el interés de artistas por presentarse en la entidad.