Por subir un pasajero: Taxista le cierra el paso a repartidor y lo manda al hospital en Ciudad del Carmen

Un joven motociclista dedicado al reparto de refacciones resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en calles de la colonia Benito Juárez, presuntamente provocado por un taxista que le cerró el paso al intentar cambiar de carril para subir a un pasajero.

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El percance ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la ampliación de la calle 56, por donde circulaba el conductor de una motocicleta Italika FT125, color rojo, con placas de circulación 34GYP3 del estado de Campeche, con dirección hacia la glorieta del Camarón.

De acuerdo con la versión de los involucrados y la posición en la que quedaron las unidades, en ese momento el conductor de un taxi Nissan Versa, con número económico 2800 y placas A-439-BEE del estado de Campeche, realizó un cambio de carril sin las debidas precauciones con la intención de detenerse para abordar a un pasajero, cerrándole el paso al motociclista.

La maniobra provocó que el vehículo de alquiler impactara de costado la motocicleta, ocasionando que el repartidor perdiera el control y saliera proyectado contra el pavimento, donde quedó con diversas lesiones, principalmente en ambos brazos.

Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del 911. Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y, tras una valoración médica, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

El conductor del taxi permaneció en el lugar del accidente y dio aviso a su supervisor para activar la póliza del seguro, con el propósito de cubrir tanto los daños materiales ocasionados como los gastos derivados de la atención médica del motociclista.

Finalmente, agentes de Tránsito y Vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y determinar el deslinde de responsabilidades conforme al reglamento de tránsito vigente. El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en uno de los carriles de la avenida mientras se llevaban a cabo las diligencias y el retiro de las unidades involucradas.

JGH