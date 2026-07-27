Esto significa “nadaqueveriento” frase que ha hecho popular Karina Torres

La noche de ayer, domingo 26 de julio, ‘La Casa de los Famosos México’ dio inicio a su cuarta temporada, en donde se conocieron a todas las personalidades que formaran parte de esta nueva edición. Una de estas es Karina Torres, quien es amiga de Wendy Guevara, por lo que es una de las favoritas para llegar a la gran final.

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Por ese motivo, muchos de los fans del reality, esperan que Karina Torres sea una de las personalidades que más contenido haga, pues el cariño del público lo ha tenido, incluso ha popularizado varias expresiones, entre ellas “nadaqueveriento”.

¿Qué significa la frase “nadaqueveriento”?

De acuerdo con lo que se sabe, esta frase ha sido muy utilizada por los usuarios en redes sociales y los fans de Karina Torres, pero según la Academia Mexicana de la Lengua, tiene origen en la locución “nada que ver”, es decir, que en su significado, también se esconde algo que es inoportuno, irrelevante o inadecuado.

Además, esta palabra está conformada por tres palabras, una transformación del verbo “hay” o “tener”y se puede usar como adjetivo.

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“Nadaqueveriento entonces, un adjetivo de uso coloquial y popular, que significa ‘inoportuno, irrelevante, inadecuado, sin relación’: No invites a la fiesta al nadaqueveriento de Luis. Su uso se difundió y probablemente nació en redes sociales”

Karina Torres suele utilizar este tipo de frases, las cuales suele acompañar de otras palabras para referirse de forma despectiva a otras personas.

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