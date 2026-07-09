Doble ejecución en Candelaria: Fiscalía ya identificó al presunto asesino de Nuevo Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) informó que ya cuenta con información sobre la identidad del presunto responsable del doble homicidio ocurrido en una parcela de la comunidad de Nuevo Tabasco, en el municipio de Candelaria, por lo que se mantienen acciones de investigación para lograr su localización y presentación ante la autoridad competente.

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A través de un comunicado, la dependencia precisó que, tras el hallazgo de las dos personas sin vida, personal ministerial, pericial y de la Agencia Estatal de Investigaciones acudió al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes. Las primeras entrevistas recabadas en el sitio fortalecen la línea de investigación que apunta a un conflicto relacionado con la delimitación de predios como posible origen del crimen.

La FGECAM confirmó que ya logró identificar plenamente al presunto autor material del doble homicidio en Candelaria. / Especial

La Fiscalía destacó que las investigaciones continúan y reiteró que no habrá impunidad en este caso. Asimismo, señaló que conforme avancen las diligencias y sin comprometer el debido proceso, se dará a conocer oportunamente información sobre los resultados de la investigación.