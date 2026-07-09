Insólito accidente en Ciudad del Carmen: camioneta de reparto destroza un Mazda estacionado

Un fuerte percance vial registrado la tarde de este jueves al interior del fraccionamiento San Miguel, cerca de la privada Laguna Azul Sur, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y el bloqueo temporal de la vialidad, luego de que una unidad de reparto impactara a un automóvil correctamente estacionado.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, empleados de la cadena comercial City Club circulaban a bordo de una camioneta Dodge RAM color blanco, con placas de circulación CW-8276-H del estado de Chiapas, y se dirigían hacia la avenida Isla de Tris cuando ocurrió el incidente.

Presuntamente, el cerrojo de una de las puertas traseras de la caja de carga cedió de manera repentina, provocando que la hoja metálica se abriera mientras el vehículo estaba en movimiento. La estructura golpeó con fuerza el medallón trasero de un Mazda 6 color blanco, con matrículas DJA-573-C del estado de Campeche, el cual se encontraba debidamente aparcado sobre la vía pública.

Tras el impacto, el pasador de la puerta quedó incrustado en la carrocería del automóvil, ocasionando que este fuera arrastrado varios metros debido a que la camioneta continuó su marcha, lo que incrementó considerablemente las afectaciones en ambas carrocerías.

El hecho provocó el cierre total del carril de circulación durante varios minutos, mientras los conductores descendían para evaluar los daños y abanderar la zona para evitar otra colisión.

Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de paramédicos. Los involucrados notificaron el caso a sus respectivas compañías de seguros para realizar el peritaje técnico correspondiente y buscar un acuerdo que permita cubrir los daños materiales ocasionados por este inusual descuido.

JGH