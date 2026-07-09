Google Pixel 11 subiría de precio y eliminaría la versión de 128 GB; Todo lo que se sabe sobre el próximo lanzamiento

La próxima generación de Google Pixel 11 llegaría con cambios importantes en su estrategia de almacenamiento y precios. Una reciente filtración indica que la compañía eliminaría el modelo base de 128 GB, apostando únicamente por versiones con mayor capacidad, lo que también implicaría un incremento en el costo de toda la familia de smartphones.

De acuerdo con la información filtrada, Google ofrecería el Pixel 11 con opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento, dejando atrás la configuración de menor capacidad que había acompañado a generaciones anteriores. Este cambio convertiría al modelo de 256 GB en el nuevo punto de entrada de la gama.

La filtración también señala que los precios en Europa aumentarían alrededor de 100 euros respecto a la generación previa. Al convertir esas cifras a pesos mexicanos con el tipo de cambio actual, los precios aproximados serían los siguientes:

Google Pixel 11 (256 GB): 21,900 pesos

Google Pixel 11 Pro: 26,300 pesos

Google Pixel 11 Pro XL: 30,600 pesos

Google Pixel 11 Pro Fold: 43,800 pesos

Es importante señalar que estos montos corresponden únicamente a la conversión del precio europeo y no incluyen impuestos, aranceles, costos de importación o el precio oficial para México, por lo que el costo final podría ser mayor.

En cuanto a las configuraciones, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL también contarían con variantes de 1 TB, aunque esta capacidad estaría disponible únicamente en el color Midnight Haze, el tono negro de esta generación. Entre los nuevos colores también aparecerían opciones como Light Mist, Dune, Pine, Clear Silver, Midnight Mist, Fuchsia y Moss, dependiendo del modelo.

Aunque anteriormente se había especulado con una posible reducción de memoria RAM en algunas versiones, este nuevo reporte no hace referencia a cambios en ese apartado, por lo que todavía no existe confirmación sobre las especificaciones técnicas definitivas de los dispositivos.

Respecto al calendario de lanzamiento, todo apunta a que Google celebrará su evento de presentación el 12 de agosto, fecha que la propia compañía ya anunció oficialmente. La comercialización de la serie Pixel 11 comenzaría el 20 de agosto, según la filtración, marcando el inicio de la nueva generación de teléfonos insignia de la marca.

Si la información se confirma, la familia Google Pixel 11 llegará con una estrategia enfocada en configuraciones de mayor capacidad de almacenamiento y precios más elevados, siguiendo la tendencia que ha predominado en la industria de los teléfonos inteligentes de gama alta durante los últimos años.