Pasaje en combis Hopelchén-Campeche cae 45% en vacaciones

Al iniciar el periodo vacacional de verano 2026, ha descendido en un 45 por ciento la ocupación del pasaje en las combis que cubren la ruta Hopelchén-Campeche-Hopelchén, señaló Humberto Villamonte Rosado, dirigente de la Sociedad Cooperativa Frente Único de Trabajadores del Volante Ruta Chenes S. C. de R. L. de C. V., quien dijo que los dueños de las unidades que tienen ayudantes conocidos como “martillos”, solo sacan el salario de ellos, no más.

En entrevista en el sitio de taxis, el dirigente ruletero expresó que el descenso del pasaje mermó desde este lunes que inició e indicó que es algo común que sucede en cada periodo vacacional, y en esta ocasión no es la excepción, pues en la primera semana de vacaciones el pasaje descendió casi el 50 por ciento.

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Señaló que la principal ruta de la cooperativa es la de Hopelchén-Campeche-Hopelchén, y las combis están dando el servicio normal con sus respectivos horarios. De antemano, señaló que se esperaba la baja en la ocupación del pasaje, pues es algo que les sucede en cada periodo vacacional.

Reiteró que está muy bajo el pasaje y consideró que ha descendido en un 45 por ciento porque mucha gente está vacacionando, e indicó que sus principales pasajeros son estudiantes que viajan a la capital del Estado y muchos maestros de la capital que tienen sus centros de trabajo en Hopelchén.

Villamonte Rosado mencionó que, pese a no haber mucho pasaje, se mantienen los horarios de salida de las combis, aunque reconoció que unas se mueven del sitio a la capital o viceversa con apenas tres o cuatro pasajeros, pues lo importante es garantizar el traslado y respetar el horario, ya que el servicio no puede suspenderse.

Sin embargo, reconoció que en ocasiones se ha recortado el servicio en cuestión de tiempo, y si en un lapso de dos horas deben salir dos combis y hay poco pasaje, se opta porque sea una sola unidad la que preste el servicio, siendo reajustes aplicados en esta primera semana de vacaciones.

El dirigente consideró que la situación puede mejorar en unas dos semanas o a finales de este mes, cuando ya se reinicien las actividades escolares para los maestros, o a más tardar en la primera semana de agosto.

Agregó que el costo del pasaje sigue siendo de 65 pesos para la capita