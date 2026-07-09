Clima en Campeche viernes 10 de julio: Alertan por lluvias fuertes por paso de dos ondas tropicales

El estado de Campeche enfrentará este viernes 10 de julio una combinación de lluvias fuertes, altas temperaturas y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones serán favorecidas por la interacción de canales de baja presión con la onda tropical número 17, además de la aproximación de la onda tropical número 18 a la Península de Yucatán.

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El organismo pronostica para el estado chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el norte y centro de Campeche. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que el ambiente continuará caluroso, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Asimismo, se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, además de oleaje de uno a dos metros de altura en las costas de Campeche. Ante estas condiciones, se recomienda a la navegación menor y a quienes realizan actividades en el litoral mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

El SMN advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en áreas vulnerables. También alertó que las fuertes rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada y tomar precauciones durante la jornada.

JGH