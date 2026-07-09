Desaparecen madre y su bebé de un año en Campeche; activan tres fichas de búsqueda en dos días

La Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, emitió entre el miércoles y este jueves tres fichas de búsqueda por personas desaparecidas, entre ellas las de una madre y su hija de apenas un año y 10 meses, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 6 de julio en el municipio de Hecelchakán. Las publicaciones fueron difundidas a través de las redes sociales oficiales de la dependencia, que solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlas.

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Las desaparecidas fueron identificadas como Aurora Nieto López y su hija Sofía Fernanda Mendoza Nieto, quienes fueron vistas por última vez alrededor de las 07:00 horas en su domicilio ubicado en la colonia San Juan, en Hecelchakán. De acuerdo con la ficha de búsqueda, Aurora vestía una blusa blanca y pantalón gris al momento de su desaparición, mientras que la menor tiene como seña particular una cicatriz en el pie derecho.

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A estas fichas se suma la de Eliseo Joel Burgos Campos, de 48 años, quien permanece desaparecido desde el 22 de junio. Según la información difundida por la FGECAM, fue visto por última vez cuando su familia lo dejó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen para viajar a la Ciudad de México, sin que desde entonces se tenga conocimiento de su paradero. Como señas particulares, cuenta con tres tatuajes, entre ellos uno en el antebrazo izquierdo con la leyenda "mantén tu mente siempre ocupada".

La Fiscalía exhortó a la población a proporcionar cualquier información que contribuya a localizar a estas tres personas, a través del número (981) 81-1-94-00 o por medio de sus canales oficiales. Hasta el momento, la dependencia no ha informado si existe alguna línea de investigación relacionada con estos casos ni si las desapariciones guardan algún vínculo entre sí.