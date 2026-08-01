Muere vendedor de sombrillas tras desvanecerse mientras trabajaba en Playa Norte

Un hombre dedicado a la venta de sombrillas en el área de Playa Norte perdió la vida la tarde de este sábado, luego de desvanecerse mientras realizaba su jornada laboral.

Aunque en un principio se presumió que había sufrido un golpe de calor debido a las altas temperaturas, posteriormente se confirmó que falleció en el hospital a consecuencia de un presunto infarto fulminante.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el incidente ocurrió en la zona de Playa Norte, donde testigos observaron a un hombre de complexión robusta desplomarse repentinamente mientras ofrecía sus productos a los visitantes.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio tras recibir el reporte de una persona inconsciente y, al confirmar la emergencia, solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al afectado, identificado como Braulio, de 38 años de edad y originario del estado de Puebla.

Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado de inmediato al Hospital Bienestar, ubicado en la colonia Petrolera, donde el personal médico continuó con las maniobras para estabilizarlo.

Pese a los esfuerzos del equipo médico por reanimarlo, minutos después se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información proporcionada por una fuente médica, la causa probable del fallecimiento fue un infarto fulminante, aunque serán las investigaciones y los estudios correspondientes los que determinen oficialmente las causas del deceso.

Tras confirmarse la muerte, autoridades ministeriales acudieron al Hospital Bienestar para realizar las diligencias de ley, dar fe de lo ocurrido e iniciar los trámites correspondientes para localizar y notificar a los familiares del fallecido, a fin de realizar la entrega legal del cuerpo.