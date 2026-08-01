Samsung Galaxy: estos son los celulares que ya no recibirán la actualización One UI 9

La llegada de One UI 9, la nueva interfaz de Samsung Galaxy basada en Android 17, también marca el final del ciclo de actualizaciones para varios teléfonos de la marca. Entre los dispositivos que quedarán fuera se encuentran algunos de los modelos más populares de los últimos años, al haber concluido el periodo de soporte prometido por la compañía.

La decisión forma parte de la política de actualizaciones de Samsung, que amplió el soporte para sus equipos más recientes, pero mantiene los plazos establecidos para generaciones anteriores. Además, las nuevas funciones de inteligencia artificial y las mayores exigencias de hardware influyeron en la compatibilidad del nuevo sistema.

Entre los dispositivos que no recibirán One UI 9 destacan toda la familia Galaxy S22 —incluidos S22, S22+ y S22 Ultra—, además del Galaxy S21 FE. También se despiden de las grandes actualizaciones los plegables Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4.

La medida también alcanza a diversos equipos de las series Galaxy A, M y F, aunque Samsung continuará ofreciendo soporte mediante actualizaciones de seguridad durante el tiempo restante contemplado para cada dispositivo.

Mientras tanto, la empresa concentra sus esfuerzos en los modelos más recientes. Desde la familia Galaxy S24, Samsung ofrece hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, una estrategia con la que busca extender la vida útil de sus teléfonos de gama alta.

Por su parte, la serie Galaxy S23 permanecerá dentro del programa de soporte y será compatible con las próximas funciones que incorporará One UI 9, incluidas varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Actualmente, Samsung desarrolla la fase beta de One UI 9, en la que usuarios de dispositivos compatibles pueden registrarse mediante la aplicación Samsung Members para probar las novedades antes del lanzamiento oficial.

La compañía explicó que las nuevas capacidades de inteligencia artificial y las mejoras de rendimiento requieren un hardware más potente, por lo que algunos modelos antiguos ya no cumplen con las especificaciones necesarias para ejecutar el software de forma óptima.

El despliegue de One UI 9 se realizará de manera gradual y dependerá del calendario de cada región. En tanto, los equipos que quedaron fuera de la actualización seguirán recibiendo parches de seguridad hasta concluir el periodo de soporte establecido por Samsung.