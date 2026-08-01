Los Soprano está de luto: fallece Vincent Pastore, actor que dio vida a Big Pussy

El mundo de la televisión está de luto tras la muerte de Vincent Pastore, reconocido por su papel de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la aclamada serie Los Soprano. El actor falleció a los 80 años y deja una trayectoria que marcó el género de las historias sobre la mafia en la pantalla.

De acuerdo con el medio estadounidense Deadline, el cuerpo de Vincent Pastore fue localizado este 1 de agosto en su vivienda ubicada en el Bronx, Nueva York. Un vecino acudió al domicilio luego de varios días sin tener noticias del intérprete, mientras que las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer la causa del fallecimiento.

De veterano de guerra a figura de Hollywood

Nacido el 14 de julio de 1946 en el Bronx, Vincent Pastore tuvo un camino poco convencional antes de alcanzar la fama. Durante su juventud sirvió en la guerra de Vietnam y, tiempo después, decidió formarse como actor al estudiar teatro en la Universidad Pace.

Su ingreso al mundo del espectáculo ocurrió de manera inesperada. Mientras trabajaba como conductor de limusinas, conoció a los actores Matt y Kevin Dillon, quienes descubrieron su talento tras verlo participar en una obra de teatro comunitaria. Gracias al apoyo de Kevin Dillon obtuvo una de sus primeras oportunidades profesionales.

Los Soprano cambió su carrera para siempre

Aunque ya había participado en varias películas durante los años noventa, el reconocimiento internacional llegó en 1999 con Los Soprano, la exitosa producción de HBO creada por David Chase.

En la serie dio vida a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, uno de los colaboradores más cercanos de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini. La historia de su personaje, un mafioso que termina colaborando con el FBI, protagonizó uno de los episodios más impactantes y recordados de toda la serie.

La despedida de Big Pussy quedó grabada como una de las escenas más emblemáticas de la televisión contemporánea y convirtió a Vincent Pastore en uno de los rostros más representativos del género criminal.

Una trayectoria que fue más allá de la mafia

Además de Los Soprano, el actor participó en numerosas producciones cinematográficas como Goodfellas, Carlito's Way, Men of Respect, Mickey Blue Eyes, Money Train, Serving Sara, Revolver, Shark Tale y Spinning Gold, consolidando una carrera de varias décadas.

En televisión también apareció en exitosas series como Law & Order, The Practice, Hawaii Five-0, Wu-Tang: An American Saga, Yellowjackets y la telenovela One Life to Live, demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

También destacó en programas de entretenimiento

Durante la década de los 2000, Vincent Pastore amplió su presencia en la televisión al participar en programas de entretenimiento y concursos como Celebrity Apprentice, Dancing With the Stars, Shark Tank y Celebrity Family Feud.

Asimismo, condujo el programa The Wiseguy Show en SiriusXM, espacio en el que compartió anécdotas de su carrera y mantuvo un estrecho contacto con sus seguidores. Su fallecimiento marca el adiós de uno de los actores más recordados de la televisión estadounidense y de una figura que dejó una huella imborrable gracias a Los Soprano.