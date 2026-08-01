Caso Valeria Márquez: revelan quién habría ordenado el feminicidio de la influencer y cuál habría sido el motivo

A más de un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez, las investigaciones dieron un paso importante luego de que el Gobierno de México revelara nuevos datos sobre el caso que conmocionó al país.

Por primera vez, autoridades federales señalaron públicamente a quien habría ordenado el crimen y explicaron la línea de investigación que siguen para esclarecer el feminicidio.

¿Quién fue el autor del homicidio de Valeria Márquez?

La información fue dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien indicó que las indagatorias apuntan a que el ataque habría sido planeado por Francisco "N", identificado como hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias "El R1", presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto móvil estaría relacionado con una relación sentimental que el señalado habría mantenido con Valeria Márquez.

Según explicó el funcionario, el hombre habría tomado la decisión de ordenar el asesinato tras diversos conflictos personales con la joven influencer.

Las autoridades precisaron que el padre del presunto autor intelectual fue detenido recientemente por otros delitos; sin embargo, aclararon que Francisco "N" permanece prófugo, por lo que continúan las labores para localizarlo y llevarlo ante la justicia.

¿Quién era la influencer Valeria Márquez?

El feminicidio de Valeria Márquez ocurrió el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde el salón de belleza del que era propietaria en Zapopan, Jalisco.

El ataque quedó registrado parcialmente en la transmisión, hecho que provocó una fuerte conmoción entre sus seguidores y generó un amplio debate sobre la violencia contra las mujeres en México.

Desde entonces, la Fiscalía de Jalisco emprendió una investigación que incluyó el análisis de videos de vigilancia, entrevistas a personas cercanas a la víctima, peritajes y diversas diligencias para reconstruir los hechos e identificar tanto a los autores materiales como a quienes habrían participado en la planeación del crimen.

Las autoridades subrayaron que el proceso continúa abierto y que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se determine la responsabilidad de los involucrados.