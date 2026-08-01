Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿se casan este fin de semana? Esto es lo que se sabe

Las redes sociales volvieron a poner bajo los reflectores a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez después de que comenzara a circular una presunta invitación de boda y versiones que apuntan a una ceremonia privada en Portugal. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado que el enlace vaya a celebrarse este fin de semana.

Las especulaciones crecieron luego de que algunos medios portugueses señalaran que la pareja habría elegido el sábado 1 de agosto para darse el "sí, acepto". Incluso, los rumores alcanzaron mayor fuerza al mencionar que el evento se realizaría en un exclusivo recinto del país europeo.

La supuesta sede de la boda genera dudas

De acuerdo con las versiones difundidas, la ceremonia tendría lugar en la Quinta da Regaleira, un emblemático complejo ubicado en Sintra, Portugal. No obstante, diversos reportes indican que el sitio mantiene abiertas sus actividades habituales durante esas fechas, lo que pone en duda que pueda albergar una celebración privada de esa magnitud.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continúan compartiendo imágenes de sus vacaciones familiares, sin hacer referencia a una posible boda ni revelar una fecha oficial para el esperado enlace.

¿Lionel Messi está invitado?

Otra versión que rápidamente se hizo viral asegura que Lionel Messi habría recibido una invitación para asistir a la supuesta boda del delantero portugués.

Sin embargo, no existe información oficial que confirme la lista de invitados ni evidencia de que el campeón del mundo argentino forme parte de ella. De la misma manera, también circularon nombres de otras figuras internacionales, como Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, aunque ninguno de esos señalamientos ha sido comprobado.

Los anillos que desataron las especulaciones

Las versiones sobre un matrimonio inminente cobraron fuerza después de que Georgina Rodríguez publicara fotografías de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo, en las que ambos lucían llamativos anillos de diamantes.

Aunque las imágenes alimentaron los rumores, la pareja no ha confirmado que se trate de alianzas matrimoniales ni ha anunciado oficialmente una ceremonia.

La pareja mantiene en secreto la fecha

Desde que anunciaron su compromiso en 2025, Cristiano Ronaldo ha expresado en distintas entrevistas su deseo de casarse con Georgina, pero nunca ha revelado cuándo se llevará a cabo la boda.

Por ahora, la presunta invitación, la supuesta lista de invitados y los detalles sobre la ceremonia permanecen sin confirmar. Hasta que alguno de los protagonistas se pronuncie, todo continúa siendo parte de las especulaciones que mantienen atentos a millones de seguidores en todo el mundo.