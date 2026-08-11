Sólo 35% de carreteras de Campeche en buen estado

Sólo 35 por ciento de los caminos y carreteras de Campeche se encuentra actualmente en buenas condiciones, mientras que la mitad presenta un estado regular y el 15 por ciento restante registra deficiencias, reconoció la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop), al informar sobre las acciones realizadas para atender el rezago en infraestructura vial.

El titular de la dependencia, Bernhard Rehn, señaló que el diagnóstico estatal revela que apenas poco más de una tercera parte de la red carretera puede considerarse en condiciones óptimas, frente a un 65 por ciento que requiere algún grado de atención para mejorar su funcionamiento y seguridad.

Ante este panorama, durante 2025 la Sedumop ejecutó 51 acciones en materia de Comunicaciones e Infraestructura, con una inversión de 570 millones de pesos y beneficio para 618 mil 282 habitantes. Los trabajos comprendieron 10 carreteras, 24 caminos, 11 calles, cinco acciones de bacheo y un dragado.

Entre las principales obras destacó la reconstrucción y mantenimiento de 295 kilómetros de caminos y carreteras, además de la pavimentación y mantenimiento de 96 mil 806 metros cuadrados de calles. También se efectuaron trabajos de bacheo en Calakmul, Campeche, Champotón y Escárcega, así como el dragado de mantenimiento del río Palizada.

En total, durante 2025 la Sedumop realizó 85 acciones, con una inversión global de 843 millones 840 mil 214 pesos. De ellas, 19 correspondieron a Obras Públicas, con 105 millones 566 mil 303 pesos, para la construcción o rehabilitación de ocho edificios públicos, seis canchas y cinco parques.

En Desarrollo Urbano y Proyectos se efectuaron cinco acciones con 25 millones 565 mil 860 pesos, mientras que otras 10 obras ejecutadas mediante convenios con distintas dependencias representaron 142 millones 708 mil 004 pesos, destinadas a infraestructura de electrificación, seguridad, cultura y patrimonio.

La dependencia reportó además que Campeche cuenta con cobertura del 100 por ciento de su territorio mediante el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU), equivalente a 57 mil 484.9 kilómetros cuadrados. Los 13 municipios están incorporados al Sistema Estatal de Planeación Territorial y existen 30 instrumentos de planeación vigentes o en proceso de actualización, con beneficio para más de 928 mil habitantes.

Por su parte, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE) realizó 31 acciones durante 2025, con una inversión de 138 millones 993 mil 848 pesos, en beneficio de 413 mil 636 habitantes. De ese monto, 125 millones 266 mil 947 pesos se destinaron a 16 obras de almacenamiento, abastecimiento y distribución de agua en ocho municipios.

Asimismo, la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche (APCEC) desarrolló seis acciones con una inversión de 10 millones 992 mil 457 pesos, entre ellas la rehabilitación y restauración del Archivo General del Estado.