¿Se está agotando el agua en Hopelchén? Alertan por posible descenso del manto freático

En la comunidad de Chun Ek hay una situación preocupante porque la bomba sumergible del sistema municipal de agua potable no está sacando el vital líquido, y al parecer los mantos freáticos han bajado su nivel, pero eso lo determinarán las dependencias correspondientes, señaló Pedro Osorio Zapata, director del SMAP, quien dijo que actualmente con una pipa se abastece a esa pequeña localidad con el agua potable.

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En entrevista respecto al porqué esa comunidad ubicada en la llamada región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén en la frontera con el municipio de Bacalar, estado de Quintana Roo, el funcionario mencionó que ese tema es alarmante, y ya hay preocupación.

Detalló que hay un problema muy particular y el Ayuntamiento lo está tomando muy en serio, y aunque ha habido diagnósticos por parte de la empresa perforadora de pozo, se determinó extraer la bomba sumergible de agua potable que funcionaba en lo que cabe, y se le va a sustituir con otro equipo de bombeo nuevo, y haya garantía de que el agua llegará a todas las comunidades.

Expresó que la empresa que extrajo la bomba realizará un nuevo estudio y dará un último diagnóstico de acuerdo a un equipo que ellos tienen para saber con exactitud cuál es la problemática, aunque nosotros, e inclusive los técnicos de esa empresa, han señalado a simple vista que posiblemente los mantos freáticos han bajado su nivel de agua.

En Dzibalchén fue necesario agregar 12 metros de tubería para alcanzar el “espejo” del agua. / Mauriel Koh

Expuso que, hace unos meses, pasó algo similar en la comunidad de Ramón Corona, en donde el pozo se limpió y se desazolvó con equipo especializado a cargo de una empresa del ramo, y en la comunidad de Dzibalchén también pasó algo similar, porque le tuvieron que agregar 12 metros de tubería para poder llegar al espejo del agua, porque el nivel ya había bajado.

“Nosotros como SMAP y el propio Ayuntamiento pensamos que los mantos freáticos se están agotando y más porque en la temporada de sequía se extrae mucha agua, y ese problema se muestra con mucha frecuencia”, añadió.

Osorio Zapata señaló que el problema del pozo de la comunidad de Chun Ek ya tiene conocimiento la Comisión Nacional del Agua, Conagua, y será esa dependencia la que hará un estudio más especializado y con el equipo adecuado, para determinar y saber con exactitud cuál es el problema que se tiene en esa localidad.

JGH