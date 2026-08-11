Lluvias aceleran deterioro en predios coloniales de Campeche

Tras registrarse un tercer derrumbe en la estructura del reloj de la plazuela de San Francisco y otro colapso en un antiguo cine del mismo barrio, habitantes hicieron un llamado a las autoridades para atender las condiciones de estos inmuebles, prevenir accidentes y evitar que continúe deteriorándose parte del patrimonio cultural.

En la plazuela de San Francisco, dos vigas presentan daños y se encuentran en riesgo de colapsar debajo de la base que sostiene el reloj, por lo que vecinos y transeúntes se exponen al pasar diariamente por el sitio, ubicado en el cruce de las calles Gómez Farías y 10.

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Humberto Vera Medina, ingeniero y vecino del lugar, comentó que desde hace varios años presentó un oficio ante las autoridades municipales para solicitar el rescate de esta zona colonial, al señalar que forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocido por la Unesco. Indicó que, ante los recientes derrumbes registrados en la estructura, espera que las autoridades finalmente atiendan la problemática y realicen las acciones necesarias para evitar un accidente.

Señaló que hasta el momento tampoco se ha observado la presencia de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para evaluar los daños ocasionados debajo del reloj de San Francisco, donde ya se han registrado tres caídas de piedras en menos de una semana.

“He enviado oficio a las autoridades municipales para que se rescate el reloj de la plazuela y también creemos que, al igual que el barrio San Román, aquí en San Francisco sea reconocido como Barrio Mágico, pero tampoco se han hecho los trámites”, manifestó.

Los propietarios de establecimientos de la zona han realizado por cuenta propia trabajos de rehabilitación en los techos de los Portales de San Francisco, aunque expresaron su preocupación por el deterioro y la caída de fragmentos de la estructura del reloj.

Advirtieron que las condiciones actuales representan un riesgo para vecinos, trabajadores y turistas nacionales y extranjeros que diariamente acuden a la zona para consumir los alimentos y servicios que ofrecen los establecimientos.

Por otra parte, se registró otro colapso en el antiguo cine, cuyos restos cayeron hacia la banqueta en un inmueble ubicado sobre la calle 16, en el cruce de las calles Cuba y 37, en la zona de intersección entre los barrios de San Francisco y Santa Ana. No se reportaron personas lesionadas.

Desde finales de julio y durante agosto, el incremento de las lluvias ha favorecido el deterioro y los derrumbes en diversos predios coloniales, tanto en el Centro Histórico como en San Francisco, situación que mantiene en alerta a habitantes ante el riesgo de nuevos colapsos.