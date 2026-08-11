"Brujería": Ciudad del Carmen en revuelo por hallazgos en cementerio

Videos difundidos en redes sociales y grupos de WhatsApp han generado inquietud entre habitantes de Ciudad del Carmen, luego de que ciudadanos que ingresaron al panteón Último Paseo, ubicado en la colonia Pallas, localizaran objetos presuntamente relacionados con prácticas de brujería.

En las grabaciones, tomadas aparentemente por personas que recorrían el interior del cementerio, se observa el hallazgo de frascos y recipientes de diferentes tamaños, algunos ocultos entre las criptas y en lugares poco visibles del camposanto.

De acuerdo con lo que se aprecia en los videos, en el interior de algunos de estos recipientes habría fotografías de hombres, mujeres e incluso bebés, algunas con alfileres clavados, mientras que otras presentarían signos de haber sido quemadas, amarradas o manipuladas.

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También se observan imágenes, papeles con nombres escritos y recipientes con líquidos de aspecto extraño, que según quienes realizaron el hallazgo, tenían un olor presuntamente putrefacto. Estos elementos han provocado especulaciones entre usuarios de redes sociales, principalmente porque algunas de las fotografías aparentemente corresponderían a personas reales.

Las imágenes comenzaron a circular en páginas locales, perfiles personales y grupos de WhatsApp, generando comentarios y preocupación entre ciudadanos que cuestionan cómo pudieron ser colocados estos objetos dentro del cementerio.

Ante la difusión del material, el director de Servicios Básicos del Ayuntamiento de Carmen, Edwin Hernández Mayo, señaló que ocasionalmente se han localizado objetos ajenos a las actividades propias de los cementerios, así como residuos que algunas personas dejan en estos espacios.

Ayuntamiento de Carmen asegura vigilancia en panteones

El funcionario explicó que este tipo de situaciones ha disminuido gracias a la vigilancia del personal y a las jornadas permanentes de limpieza en los panteones municipales.

Asimismo, reiteró que no está permitido realizar este tipo de actos dentro de los cementerios municipales y señaló que, cuando el personal detecta alguna situación irregular, se dialoga con las personas involucradas y se les solicita retirarse del lugar.

Pese a estas declaraciones, los videos continúan circulando ampliamente en Internet y han generado especial atención por la presencia de fotografías y nombres que, según usuarios, podrían corresponder a personas reales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién colocó los objetos ni se ha confirmado que estén relacionados con alguna práctica específica. Las autoridades tampoco han señalado si se realizará una investigación para determinar el origen de los materiales encontrados.