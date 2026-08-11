Hombre sufre convulsiones y queda inconsciente en su casa en Ciudad del Carmen

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en pleno Centro de Ciudad del Carmen, luego de que se reportara que un hombre presuntamente había sufrido un infarto al interior de su domicilio.

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Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle 22, en el cruce con la calle 37, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención al masculino.

A su llegada, los socorristas localizaron al hombre tendido sobre las escaleras de acceso a su domicilio, parentemente presentando convulsiones. Tras realizar la valoración correspondiente, los paramédicos determinaron que no se trataba de un infarto, como inicialmente había sido reportado, sino de un episodio convulsivo.

Debido a su condición, los elementos de emergencia solicitaron apoyo para movilizarlo y, con ayuda de sus compañeros y algunos ciudadanos, lograron colocarlo en una camilla para posteriormente abordarlo a la ambulancia.

El masculino fue trasladado de manera urgente a un hospital para recibir atención médica especializada. Al momento de su traslado se encontraba inconsciente, aunque mantenía la respiración.

De acuerdo con información proporcionada en el lugar, el hombre es trabajador del Ayuntamiento de Carmen y tendría antecedentes médicos que requieren mantener determinados cuidados, entre ellos una alimentación adecuada, controlar su ritmo de trabajo y seguir el tratamiento médico indicado para evitar complicaciones.

La ambulancia se retiró del sitio con dirección a un hospital, donde el paciente quedó bajo atención médica para determinar las causas del episodio y mantenerlo bajo vigilancia.

JGH