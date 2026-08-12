Clima en Campeche jueves 12 de agosto: ¿Lloverá? Dos ondas tropicales amenazan con más tormentas

Las lluvias darán una ligera tregua este jueves 13 de agosto en Campeche, aunque no desaparecerán por completo. Después de las tormentas registradas durante los últimos días, se prevé una disminución en la intensidad y distribución de las precipitaciones antes de que una nueva ronda de mal tiempo llegue a partir del viernes y se prolongue durante el fin de semana.

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Para este jueves todavía podrían presentarse algunas lluvias y tormentas debido a la influencia de los sistemas que actualmente atraviesan la Península de Yucatán. Sin embargo, conforme estos fenómenos se desplacen hacia el occidente, el tiempo tenderá a estabilizarse parcialmente en algunas zonas, por lo que las precipitaciones serían menos generalizadas que las observadas este miércoles.

La tregua sería breve. A partir del viernes 14 de agosto llegará una nueva onda tropical, que volverá a incrementar tanto la distribución como la intensidad de las lluvias. Detrás de este sistema avanzará otra onda tropical que alcanzaría la región durante el sábado, manteniendo condiciones favorables para tormentas hasta el domingo.

¿Cómo estará el clima en Campeche este fin de semana?

El viernes y sábado se espera un nuevo incremento de las precipitaciones en buena parte de la Península de Yucatán. Las tormentas se presentarían principalmente después del mediodía y durante la tarde, mientras que las temperaturas continuarán elevadas antes de la llegada de las lluvias.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de abundante actividad eléctrica, turbonadas y fuertes rachas de viento, capaces de ocasionar la caída de árboles o afectaciones en estructuras frágiles. Tampoco se descarta la caída eventual de granizo de pequeño tamaño en algunas zonas.

Campeche sería uno de los estados donde podrían registrarse las precipitaciones más importantes. El pronóstico contempla acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros para Campeche y Yucatán, cantidades que podrían provocar encharcamientos e incluso inundaciones muy localizadas.

Las condiciones lluviosas se prolongarían hasta el domingo, por lo que quienes tengan actividades programadas durante el fin de semana deberán considerar la posibilidad de tormentas vespertinas y mantenerse pendientes de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Vigilan sistema con 80% de potencial ciclónico rumbo al Caribe

A las lluvias previstas para los próximos días se suma la vigilancia de la actividad tropical en el Atlántico. Actualmente se monitorean dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico, una de ellas con 80 por ciento de probabilidad de formación y otra con 40 por ciento.

La primera es la que requiere mayor vigilancia debido a que continúa desplazándose hacia el oeste y podría alcanzar el Caribe durante el fin de semana. Existe la posibilidad de que evolucione a depresión o tormenta tropical, aunque al ingresar al Caribe encontraría condiciones de viento cortante que podrían limitar su fortalecimiento.

Incluso si el sistema pierde organización y deja de ser una amenaza como ciclón tropical, podría conservar una importante carga de inestabilidad. De mantener su desplazamiento hacia la región, sus efectos no se presentarían durante este fin de semana, sino hasta la próxima semana, posiblemente como una onda tropical vigorosa y activa.

Por otra parte, la tormenta tropical Cristóbal no representa riesgo para Campeche ni para la Península de Yucatán, pues se prevé que tenga una duración relativamente corta y continúe alejándose.

De esta manera, el jueves sería el día con una disminución temporal de las lluvias, antes de que las condiciones vuelvan a deteriorarse desde el viernes. Para el fin de semana, el principal riesgo estará relacionado con las tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y acumulados de lluvia que podrían ocasionar encharcamientos en puntos vulnerables de Campeche.

JGH