Cancún FC y otros clubes llevan al TAS su lucha contra la eliminación del ascenso y descenso

La disputa por el ascenso y descenso del futbol mexicano llegó a una nueva instancia. Cancún FC y otros cuatro clubes informaron que presentaron una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la decisión de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de eliminar este sistema.

El anuncio fue realizado por Cancún FC, Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas, clubes que también estuvieron involucrados en una protesta de sus jugadores contra la desaparición del ascenso y descenso.

¿Por qué fueron sancionados los clubes?

El pasado 29 de julio, la Comisión Disciplinaria de la FMF impuso sanciones a los equipos debido a una manifestación realizada por sus futbolistas dentro del terreno de juego. Los jugadores expresaron su rechazo a la eliminación del sistema de ascenso y descenso.

Las medidas disciplinarias tuvieron como fundamento el artículo 57 del Reglamento de Sanciones, debido a que la Comisión consideró que la protesta constituía una conducta que debía ser sancionada.

Comisión de Apelaciones revoca las sanciones

Posteriormente, los clubes recurrieron a la Comisión de Apelaciones de la FMF para impugnar las medidas. El organismo determinó que la resolución de la Comisión Disciplinaria no contaba con una base reglamentaria suficiente para mantener las sanciones.

Por esta razón, las sanciones impuestas a los equipos fueron revocadas. La Comisión de Apelaciones también señaló que cualquier infracción relacionada con el artículo 57 debe recibir únicamente las consecuencias que establece de manera específica dicho reglamento.

Clubes llevan el caso del ascenso y descenso al TAS

Además de la revocación de las sanciones, los equipos confirmaron que junto con Cancún FC presentaron un recurso ante el TAS contra la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de desaparecer el sistema de ascenso y descenso.

Los clubes también buscan impugnar la aprobación de los Reglamentos de Competencia mediante los cuales se implementó esta modificación en el futbol mexicano.

¿Qué sigue en el proceso?

El procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte continúa actualmente en curso. Debido a que el caso todavía no concluye, los clubes indicaron que por el momento no realizarán mayores comentarios sobre el proceso.

La resolución del TAS será un nuevo punto clave en la disputa que mantienen los clubes contra la decisión de la FMF y podría definir el rumbo de uno de los temas que más controversia ha generado en el futbol mexicano.