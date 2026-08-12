Sismo de magnitud 5.7 sacude a El Salvador, Nicaragua y Honduras.

Un sismo de magnitud 5.7 en la escala de Richter se registró la tarde-noche de este miércoles 12 de agosto de 2026 frente a las costas del océano Pacífico. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en El Salvador y fue percibido en diversas regiones de Nicaragua y Honduras, según informaron organismos sismológicos de la región.

Detalles del sismo que sacudió a El Salvador, Nicaragua y Honduras

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador brindaron los datos preliminares del temblor. Se informó que se detectó a las 18:30 horas, el epicentro fue en el Océano Pacífico, frente a las costas del departamento de Usulután.

Se informó que se ha descartado por las autoridades ambientales salvadoreñas la alerta de tsunami. Aunado a esto; las instituciones de Protección Civil de El Salvador, Honduras y Nicaragua realizaron monitoreos inmediatos en sus respectivos territorios y hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales.

#ElObservatorioInforma datos preliminares del sismo sentido:

Magnitud preliminar: 5.5

Ubicación aproximada: Frente a Costa de Usulután [12.56N,-88.26O]

Fecha y hora: 2026-08-12 | 18:30:04

Esta información será actualizada en breve con los datos revisados del sismo. — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) August 13, 2026

En Nicaragua, ciudadanos en sectores como Estelí y zonas del Pacífico reportaron haber sentido la sacudida, mientras que en Honduras se percibió en varios puntos del sur y occidente del país. La región centroamericana se mantiene en monitoreo debido a la convergencia entre las placas tectónicas de Cocos y del Caribe, lo que genera una frecuente actividad sísmica.

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