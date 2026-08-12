Resultados fútbol hoy 12 de agosto de 2026

Este miércoles 12 de agosto de 2026 no solo fue testigo del eclipse solar, la alineación planetaria y la lluvia de estrellas, también fue parte de una marea deportiva a lo largo del planeta, principalmente de partidos de fútbol, que después del Mundial parecía que el ayuno sería más largo.

Leagues Cup 2026, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos amistosos en América y Europa y demás eventos que se llevaron la atención de los fans, los medios de comunicación y las redes sociales.

A continuación te presentamos los resultados de este miércoles 12 de agosto de 2026