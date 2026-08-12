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Resultados fútbol hoy 12 de agosto de 2026

Leagues Cup 2026, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos amistosos en América y Europa y demás eventos que se llevaron la atención de los fans.

Por Redacción Por Esto!

12 de ago de 2026

1 min

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Todos los resultados de fútbol de este 12 de agosto de 2026 en vivo y en directo online.
Todos los resultados de fútbol de este 12 de agosto de 2026 en vivo y en directo online. / Especial

Este miércoles 12 de agosto de 2026 no solo fue testigo del eclipse solar, la alineación planetaria y la lluvia de estrellas, también fue parte de una marea deportiva a lo largo del planeta, principalmente de partidos de fútbol, que después del Mundial parecía que el ayuno sería más largo.

Leagues Cup 2026, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, partidos amistosos en América y Europa y demás eventos que se llevaron la atención de los fans, los medios de comunicación y las redes sociales.

A continuación te presentamos los resultados de este miércoles 12 de agosto de 2026

⚽ Resultados al Momento

12 AGO 2026
🏆 Supercopa de Europa (UEFA Super Cup)
Local Resultado Visitante
Paris Saint-Germain 2 - 1
Finalizado (FT)
 Aston Villa
🇪🇺 UEFA Conference League - Clasificación
Local Resultado Visitante
FC Copenhague 5 - 1
Global: 8-1
 Debrecen
Rapid Viena 2 - 0
Global: 6-1
 Paide Linnameeskond
GKS Katowice 2 - 1
Global: 2-3
 Hapoel Tel Aviv
🌎 CONMEBOL Libertadores - Octavos de Final
Local Resultado Visitante
CA Platense 1 - 1
Finalizado (FT)
 Coquimbo Unido
SE Palmeiras 1 - 1
Finalizado (FT)
 Cerro Porteño
Cruzeiro 0 - 0
Finalizado (FT)
 CR Flamengo
🌎 Leagues Cup 2026 - Fase de Grupos
Local Resultado Visitante
Orlando City SC 2 - 2
Pen. (5-3)
 Atlético de San Luis
Inter Miami CF 2 - 3
Finalizado (FT)
 Club León
CF Monterrey 2 - 1
Finalizado (FT)
 Nashville SC
Toluca 2 - 1
🔴 En Juego (Descanso)
 FC Dallas
San Diego FC 1 - 1
🔴 En Juego (Descanso)
 Club Puebla
Los Angeles FC 0 - 1
🔴 En Juego (1°T)
 Querétaro FC
Seattle Sounders FC 1 - 0
🔴 En Juego (1°T)
 Chivas de Guadalajara
🤝 Amistosos Internacionales / Clubes
Local Resultado Visitante
Arsenal 1 - 1
Pen. (4-3)
 Como 1907
Manchester United 1 - 1
Pen. (5-4)
 Leeds United
Málaga CF 2 - 2
Finalizado (FT)
 Fulham FC
Deportivo La Coruña 0 - 1
Finalizado (FT)
 Real Madrid

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