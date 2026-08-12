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Lluvia se intensifica en Campeche este miércoles; ¿hasta qué hora continuará?

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Sorprende intensa lluvia a José María Morelos; provoca inundaciones y fallas en el servicio eléctrico

Durante el mes de sequía, muchos productores hicieron su ceremonia de pedimento de lluvia al Dios Chaak, pero no fueron escuchados, por lo mismo varios productores perdieron su siembra.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

12 de ago de 2026

1 min

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Varias calles del centro de la ciudad se inundaron.
Varias calles del centro de la ciudad se inundaron. / Foto: Lusio Kauil

Después de casi un mes sin lluvias, la tarde noche de este miércoles se desató un aguacero que inundó calles de la zona centro de la ciudad y hasta provocó fallas en el servicio eléctrico.

Durante el mes de sequía, muchos productores hicieron su ceremonia de pedimento de lluvia al Dios Chaak, pero no fueron escuchados, por lo mismo varios productores perdieron su siembra.

El incendio registra una superficie afectada estimada de 400 hectáreas de vegetación.

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Pero este miércoles cayó de manera sorpresiva la lluvia, ya entrada la tarde, y eso provocó que las calles de la zona centro se inundaran y, a raíz de ello, los comercios optaron por cerrar porque la gente no pudo pasar en esas arterias, porque fueron cerradas a la circulación.

En un sector de la zona Centro se fue la energía eléctrica, pero luego se restableció, pero con bajo voltaje. Las calles que más se inundaron fueron la Felipe Carrillo Puerto con avenida principal, la Primavera con avenida principal, la Miguel Hidalgo con Huay Max y la Huay Max con Miguel Hidalgo.

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